مصر تدين بشدة استهداف الحوثي مطار أبها السعودي

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية ومواصلة أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.

وأكد بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية مجدداً «تضامن مصر ووقوفها حكومة وشعباً مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فضلاً عما تمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليميين».