تعاون بين «استرازينيكا» و«آي دي تي بيولوجيكا» لإنتاج لقاح مضاد لكورونا



تعتزم شركة «استرازينيكا» البريطانية-السويدية التعاون مع شركة «آي دي تي بيولوجيكا» الألمانية لتسريع وتيرة إنتاج لقاحها المضاد لكورونا.

وأعلنت استرازينيكا اليوم الأربعاء أن الشركتين وقعتا إعلان نوايا بهذا الخصوص، ومن المنتظر إقامة مرافق إنتاج إضافية في مدينة ديساو، مقر بيولوجيكا.

وأضافت استرازينيكا أنه يجري دراسة خيارات لزيادة توريد اللقاح خلال الربع الثاني من أجل المساعدة في تغطية الحاجة في أوروبا، وذكرت أن الشركتين عازمتين على بناء «قدرات إضافية لإنتاج المادة الفعالة في المستقبل»، مشيرة إلى أن الشركتين ستستثمران في مقر آي دي تي بيولوجيكا في ديساو لتحقيق هذا الهدف.

ومن المنتظر أن تنشئ الشركتان هناك ما يصل إلى خمسة مفاعلات حيوية سعة 2000 لتر يمكنها إنتاج عشرات الملايين من جرعات اللقاح شهريا، ولن تصبح المرافق الجديدة جاهزة للتشغيل قبل حلول نهاية 2022 .

وأوضحت استرازينيكا أن من الممكن لشركات أخرى تمتلك تقنية لقاح شبيهة أن تستفيد من هذه المرافق، وذكرت استرازينيكا أنه بهذا سيكون لدى آي دي تي بيولوجيكا واحد من أكبر مرافق إنتاج لقاح من هذا النوع في أوروبا.

وقال رئيس «آي دي تي بيولوجيكا»،يورجن بيتسينج:«نحن فخورون لاختيار استرازينيكا لنا كشريك استراتيجي لإنتاج اللقاحات».

وفي سياق متصل، قال باسكال سوريوت، رئيس استرازينيكا إن هذا الاتفاق سيساعد أوروبا على بناء منشأة خاصة بها لإنتاج اللقاحات، ووجه الشكر إلى الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية على جهودهما.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت 400 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.



