المسبار الصيني يدخل مدار المريخ غداة نجاح مهمة المسبار الإماراتي

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها نجحت في وضع المسبار «تيانوين-1» في المدار حول المريخ غداة دخول مسبار «الأمل» الإماراتي بنجاح مدار المريخ.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) «دخل المسبار بنجاح إلى المدار المحيط بالمريخ». وكان المسبار أطلق في يوليو من جزيرة هاينان في جنوب الصين، ويتوقع أن يحط على المريخ في مايو المقبل.

ويشكل ذلك خطوة إضافية في برنامج بكين الفضائي الطموح الهادف إلى إقامة محطة فضائية مأهولة بحلول العام 2022 وإرسال رواد إلى القمر.

وانفقت الصين مليارات الدولارات في مهام استكشاف الفضاء، فيما تحاول بكين تعزيز مكانتها العالمية وقوتها التكنولوجية الكبيرة.

وفي حال نجحت مهمة «تيانوين-1» في إنزال روبوت على سطح المريخ ستجعل من الصين أول بلد في العالم يتمكن من الوصول إلى مدار هذا الكوكب والهبوط على سطحه وإنزال روبوت عليه في أول مهمة لها إلى الكوكب الأحمر، على ما أفاد تشي وانغ مدير المركز الوطني لعلوم الفضاء في أكاديمية العلوم الصينية في مذكرة بحث.



