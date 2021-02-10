زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية



أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالاً قوته 6.2 درجة وقع قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، لكن لم يطلق تحذير من تسونامي ولم يعلن عن أضرار على الفور.

وقع الزلزال القوي على بعد 217 كيلومتراً جنوب غرب مدينة بينغكولو، على عمق عشرة كيلومترات، في الساعة 19,52 (12,52 ت غ).

ويمكن أن يتسبب الزلازل الذي يقع على عمق ضئيل أضراراً أكبر من تلك التي تحدثها الزلازل العميقة.

ويشهد الأرخبيل في جنوب شرق آسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً بسبب وقوعه على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.