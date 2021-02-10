العراق يسجل 2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأربعاء بتسجيل 2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة، في تقرير اليوم الأربعاء، إلى تسجيل ست حالات وفاة ،لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 802.

وكانت وزارة الصحة والبيئة في العراق قد حذرت من مخاطر عدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعقد الحكومة العراقية اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يوم السبت المقبل لاتخاذ إجراءات للوقاية من ازدياد معدلات الإصابة، خلال الأسابيع الماضية في العراق.