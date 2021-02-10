أكثر من مليونين و496 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

أودى فيروس كورونا بحياة مليونين و341 آلف و496 شخصاً على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، اليوم الأربعاء.

وسُجلت أكثر من 106,844,430 إصابة بالفيروس، بينما تعافى 65,255,700 شخصا على الأقل.

وبناء على التقارير الأخيرة، سجّلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات الجديدة (3087) والمكسيك (1701) والبرازيل (1350).

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً في العالم، إذ سجّلت حصيلة إجمالية بلغت 468,203 وفاة من 27,192,822 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

والبرازيل هي أكثر البلدان تأثّراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 233,520 من بين 9,599,565 إصابة، تليها المكسيك التي سجّلت 168,432 وفاة من أصل 1,946,751 إصابة، والهند، حيث أعلِنت 155,252 وفاة من بين 10,858,371 إصابة، وتليها المملكة المتحدة مع 113,850 وفاة من بين 3,972,148 إصابة.

لكن بلجيكا تعد البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانه مع 185 وفاة لكل 100 ألف شخص، تليها سلوفينيا (176) والمملكة المتحدة (168) وتشيكيا (165) وإيطاليا (152).

وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا الأربعاء حتى الساعة 11,00 ت غ، بالمجمل 784,679 وفاة من بين 34,892,661 إصابة. وأعلنت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 624,952 وفاة من بين 19,717,961 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 489,091 وفاة من بين 28,002,912 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 245,802 من بين 15,540,086 إصابة، وفي الشرق الأوسط 99797 وفاة من 4,966,328 إصابة، وفي أفريقيا 96230 وفاة من بين 3,692,676 إصابة، وفي أوقيانيا 945 وفاة من بين 31810 إصابة.

وازداد عدد الفحوص بشكل كبير مقارنة ببداية تفشي الوباء، بينما تحسّنت تقنيات إجراء الفحوص وتسجيل الحالات، وهو ما يفسّر ارتفاع عدد الإصابات المعلنة.

مع ذلك، يعتبر عدد الحالات التي تم تشخيصها جزءا فقط من العدد الفعلي للإصابات مع وجود عدد كبير من الإصابات التي لا يتم الكشف عنها نظراً لكونها أقل خطورة أو لعدم ظهور أعراض على المصابين.



