761 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم، تسجيل 12 وفاة و761 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و578 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 60 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.