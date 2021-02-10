الجامعة العربية تهنئ الإمارات بوصول "مسبار الأمل" للمريخ

هنأ معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، دولة الإمارات بالنجاح الكبير الذي تحقق بدخول مسبار الأمل لمدار المريخ، مؤكدا أن هذا الإنجاز المهم يأتي تتويجا لتراكم معرفي ونهضة تعليمية وعلمية رعتها الحكومة عبر سنوات وعقود.

وقال معالي أبو الغيط، في بيان أصدره اليوم، إن هذه المهمة الفضائية الفريدة، التي عمل الفريق الإماراتي على إنجازها تضع العرب على خريطة التميز العالمي في المجال المعرفي، وتؤكد قدرتهم الالتحاق بركب الحضارة المعاصرة في جانبها العلمي والمعرفي، وتعيد إلى الأذهان ما سبقت إليه الحضارة العربية من فتوحات علمية في عصرها الزاهر.



