أميركا توافق على عقار بالأجسام المضادة لعلاج مرضى كورونا

منحت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، الإذن بالاستخدام الطارئ لعقار من شركة "إيلي ليلي" يحوي مزيجا من الأجسام المضادة لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19.

وأظهرت بيانات تجربة في مرحلة متأخرة في يناير أن العلاج المركب من اثنين من الأجسام المضادة ساعد في تقليل خطر دخول المستشفى والوفاة في مرضى كوفيد-19 بنسبة 70 بالمئة.

وقالت الشركة إن العلاج سيكون متاحا على الفور.

وأضافت في بيان "هناك 100 ألف جرعة جاهزة على الفور وستتوفر 150 ألف جرعة إضافية خلال الربع الأول".