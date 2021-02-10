أميركا: الإصابات بكورونا تصل إلى 27.1 مليون حالة

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0 % لتصل إلى 1ر27 مليون حالة فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء المرض 466535، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 4ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 43ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 4ر0 %، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث بلغ عدد الوفيات 346 وفاة.



