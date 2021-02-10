مصر تسجل 573 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 170 ألفا و780 إصابة، والوفيات إلى 9751 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 400 شخص من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133 ألفا و98 حالة حتى مساء الثلاثاء.