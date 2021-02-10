جونسون آند جونسون: التطعيم ضد كورونا قد يكون سنوياً

قال أليكس جورسكي الرئيس التنفيذي لشركة جونسون آند جونسون لشبكة (سي.إن.بي.سي) الثلاثاء، إن الناس قد تحتاج إلى التطعيم للوقاية من كوفيد-19 سنوياً على مدى عدة سنوات قادمة، مثل التطعيم من الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف في مقابلة "للأسف بينما ينتشر الفيروس، يتحور أيضاً".

وأردف قائلاً "في كل مرة يتحور فيها.. يمكننا رؤية سلالة أخرى أو طفرة أخرى قد يكون لها تأثير على قدرته على صد الأجسام المضادة".