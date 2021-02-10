مسبار "تيانوين 1-" الصيني يستعد لدخول مدار المريخ

بعد أكثر من نصف عام على إطلاقه، يستعد مسبار "تيانوين 1-" الصيني لدخول مدار المريخ اليوم الأربعاء.

وتهدف مناورة دخول المدار إلى التأكد من أن المركبة الفضائية غير المأهولة تم التقاطها بواسطة جاذبية الكوكب الأحمر.

ومن المتوقع أن يدور المسبار حول المريخ لنحو شهرين أو ثلاثة أشهر قبل القيام بمحاولة الهبوط المحفوفة بالمخاطر.

ويتكون المسبار البالغ وزنه خمسة أطنان من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة بحجم عربة الجولف.