أفغانستان: قتل 4 موظفين حكوميين في هجوم مسلح

كابول (وكالات)

لقي 4 موظفين حكوميين أمس، مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون في العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت شرطة كابول في بيان إن المسلحين أطلقوا الرصاص على سيارة تقل الموظفين الحكوميين في منطقة باغ دود ما أدى إلى مصرع 4 من العاملين في إدارة إقليم «ورداك» من بينهم رئيس الدائرة.

وأضاف البيان أن الشرطة فتحت تحقيقاً على الفور لكشف المسؤولين عن الهجوم فيما لم تعلن أي جهة بعد تبينها مسؤولية الحادث.

يأتي الهجوم بعدما صرح رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي أمس الأول، بأن الولايات المتحدة تراجع تصرفات حركة «طالبان» واتفاقية السلام الموقعة معها في العام الماضي.