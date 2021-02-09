إيران تبتز الغرب: سنمتلك قنبلة نووية بشرط

طهران (وكالات)

حذر وزير المخابرات الإيراني، الغرب من أن بلاده قد تتجه لامتلاك سلاح نووي إذا استمرت العقوبات الدولية المعوقة على طهران، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي أمس.

وقال محمود علوي «برنامجنا النووي سلمي، وفتوى المرشد الإيراني تحرم الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه، فلن يكون ذلك خطأ إيران بل خطأهم». كما أضاف أن «إيران ليس لديها خطط لامتلاك سلاح نووي في ظل الظروف الحالية».

وأصرت إيران على أن برنامجها النووي هو لتوليد الطاقة والأغراض السلمية الأخرى، لكن وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تعتقد أن إيران كان لديها في وقت من الأوقات برنامج للأسلحة النووية وأوقفته.