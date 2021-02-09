جريفيث يتهم الحوثيين بشن أعمال عدائية في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

اتهم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، أمس، ميليشيات الحوثي الإرهابية بشن أعمال عدوانية ضد محافظة مأرب، في ظل الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن.

وقال جريفيث على «تويتر»: إنه «قلق للغاية من تجدّد الأعمال العدائية في محافظة مأرب من قبل ميليشيات الحوثي، خصوصاً ونحن نشهد لحظة تبلور زخم دبلوماسي جديد لإنهاء الحرب في ‎اليمن واستئناف العملية السياسية».

وأضاف المبعوث الأممي الذي عاد مؤخراً من إيران التي التقى فيها قيادات في النظام الإيراني المسؤول على دعم الميليشيات الحوثية، أن «التوصّل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض تلبّي تطلّعات الشعب اليمني هو الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع».

ودفعت الميليشيات الإرهابية منذ ثلاثة أيام بكامل ثقلها العسكري باتجاه محافظة مأرب، في محاولة منها لاختراق صفوف قوات الجيش التي ردت على محاولات الحوثيين بضربات نوعية كبدت الميليشيات خسائر فادحة.

بدوره، أكد سفير بريطانيا في اليمن، أمس، أن بلاده تعمل مع الرياض وواشنطن لوقف الحرب في اليمن، مشيداً بالموقف السعودي الساعي لوقف الحرب.

وقال مايكل آرون في مقابلة مع قناة «العربية»، إن الحل في اليمن يتطلب جدية والتزاماً من قبل الميليشيات الحوثية، كما أكد أن قيام إيران بتسليح الحوثيين مشكلة كبيرة، مطالباً المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث بالعمل على إعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء. وأشار إلى أن الحوثيين يعملون على تغيير المجتمع اليمني ويدفعونه للتطرف.

وكان السفير البريطاني قد أدان، أمس الأول، استهداف الحوثي لمأرب والجوف، مطالباً إياهم بوقف هذه الهجمات فوراً، وإثبات جديتهم في السلام. وكتب تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «ندين بشدة استهداف الحوثيين لمأرب والجوف، يجب عليهم وقف هذه الهجمات على الفور وإثبات جديتهم في الرغبة في السلام من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث».

أمنياً، شن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، أمس، هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «هيلان» غربي محافظة مأرب.

ولقي أكثر من 20 عنصراً حوثياً مصرعهم، بينهم قيادي ميداني المدعو كمال المؤيد، وأصيب آخرون، بنيران الجيش والقبائل. وأسفرت الاشتباكات عن تكبيد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وتتواصل المعارك الدائرة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي على امتداد جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف، وسط تقهقر للميليشيات الحوثية.

الحوثيون ينقلون سجناء محكومين بالإعدام لجبهات القتال

أفرجت ميليشيات الحوثي عن سجناء محكومين بالإعدام في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مقابل توجههم إلى الجبهات للقتال في صفوفها. وأكدت مصادر حقوقية، هذه الأنباء، موضحة أن الميليشيات أطلقت متهمين من السجون في صنعاء وحجة والمحويت وذمار. وأضافت أن معظم المفرج عنهم متهمون بقضايا قتل ومحكوم عليهم بالإعدام.

«مسام» يكلف 6 فرق هندسية تطهير «ذوباب» من الألغام

أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أنه قام بتكليف 6 فرق هندسية لمباشرة العمل لتأمين مديرية «ذوباب» في الساحل الغربي وتطهيرها من الألغام المزروعة في السواحل ومرافئ الصيادين ومنازل ومزارع المدنيين والطرقات الرئيسية والفرعية على امتداد مساحة المديرية التي تقارب 1557 كيلومتراً مربعاً. وقال بلاغ للمركز الإعلامي لمشروع مسام، إن الألغام المزروعة في ذو باب، «غطت %85 من مساحتها، متحولة بذلك إلى مصيدة قاتلة لليمنيين وحجر عثرة أمام عودة النازحين إلى منازلهم ومزارعهم لأكثر من عام، حيث تقطعت السبل، وضاقت الخيارات على المدنيين إلى أبعد الحدود».

وأكد مشرف فرق مسام الهندسية في محافظة تعز، المهندس عارف القحطاني، أن فرق مسام تمكنت من تأمين %30 من مساحة مديرية ذباب، وقد شملت المناطق السكنية والزراعية والطرقات الرئيسية والفرعية ومرافئ الصيادين، وغيرها من المناطق الحيوية المرتبطة بحياة المدنيين ومصادر عيشهم.