السيسي يقدم التحية للإمارات قيادة وشعباً بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى المريخ

قدم فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لتجربة مسبار الأمل في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن.

وقال مساء اليوم«تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية».

وأضاف: لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل.