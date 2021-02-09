إيطاليا تسجل 10630 إصابة جديدة بـ«كورونا» و422 وفاة

قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن البلاد سجلت 422 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 307 في اليوم السابق، بينما ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 10630 من 7970.

وسجلت إيطاليا 92002 حالة وفاة إجمالاً بكوفيد - 19 منذ ظهور المرض فيها في فبراير الماضي، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسادس عالميا.

وأعلنت إيطاليا أن عدد حالات الإصابة بها حتى اليوم بلغ مليونين و655 ألف حالة.