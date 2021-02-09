مسبار الأمل مشروع طموح يُحدث تحولات علمية جذرية

قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، إن مسبار الأمل مشروع طموح يجسد إمكانات وقدرات دولتنا وكوادرنا الوطنية، ويمثّل تطلعات وطموحات دولة الإمارات، لافتاً إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات المتاحة في قطاع الفضاء والصناعات المرتبطة به في دولة الإمارات منذ انطلاق المشروع قبل سنوات قليلة.

وأضاف: «يُعد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أول مشروع عربي لدراسة الكوكب الأحمر، ومسبار الأمل هو محط آمال مئات الملايين من 56 دولة «عربية وإسلامية».

وأكد أن هذا المشروع يخدم البشرية بشكل عام والمجتمع العلمي بشكل خاص، ويضع المعلومات التي يجمعها من خلال أبحاثه في كوكب المريخ من دون مقابل في متناول أكثر من 200 مؤسسة علمية ومركز أبحاث حول العالم.

وأشار إلى دور مسبار الأمل في تجسيد اهتمام شباب الدولة والعالم العربي لدراسة العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والتخصص فيها، كما يسهم مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ في بناء كوادر إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء والابتكار والأبحاث العلمية والفضائية. ووصف بشارة، مسبار الأمل بأنه «مشروع علمي طموح» يسهم في إحداث تحولات جذرية في تطوير قدرات دولة الإمارات والعالم العربي في مجال البنى التحتية الهندسية والصناعية والعلمية والبحثية.

وذكر بشارة، أن دولة الإمارات نجحت في بناء كوادر إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء والابتكار والأبحاث العلمية والفضائية، وأحدثت تحولات جذرية وطفرات هائلة في تطوير قدراتها والعالم العربي في مجال البنى التحتية الهندسية والصناعية والعلمية والبحثية.





1280x852

45.37KB

