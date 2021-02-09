"الشيوخ الأميركي" يبدأ اليوم محاكمة تاريخية لترامب

يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي, اليوم الثلاثاء محاكمة تاريخية هي الثانية من نوعها بحق دونالد ترامب ندد بها فريق الدفاع عنه.

وكان مجلس النواب قد وجه التهم لترامب الشهر الماضي على خلفية اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير من جانب حشد من مناصريه. وفي المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها بحق رئيس سابق، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو بمهام هيئة المحلفين.

وندد الفريق القانوني لترامب الإثنين بالمحاكمة معتبرا أنها انتهاك للدستور وأنه من "العبث" تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف.

وستبدأ الإجراءات الساعة 13,00 (18,00 ت غ). وبحسب اتفاق بين الحزبين تبدأ الاجراءات بنقاش تصل مدته إلى أربع ساعات يليه تصويت على دستورية المحاكمة نفسها.

وستبدأ المرافعات اعتبارا من الأربعاء يحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدار يومين.

ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة على الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود يطرح الأمر للتصويت مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات.