طوكيو تسجل 412 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، تسجيل 412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية.

وهذا يعد ثالث يوم على التوالي تسجل فيه طوكيو حالات إصابة يومية أقل من 500 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو 104 آلاف و533 حالة.

ويبلغ عدد الحالات الحرجة في طوكيو حالياً 104 حالات.