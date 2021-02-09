مصر تسجل 567 إصابة جديدة بكورونا و48 فاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا 48 وفاة.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 170 ألفاً و207 إصابات، والوفيات إلى 9699 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 323 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 ألفاً و698 حالة حتى مساء الاثنين.