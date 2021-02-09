خبراء منظمة الصحة العالمية في الصين يعقدون مؤتمراً صحافياً اليوم

اعلنت منظمة الصحة العالمية أن فريق خبرائها الذي ارسلته الى الصين في محاولة لتحديد منشأ وباء كوفيد-19، بعد أكثر من عام من بدء الأزمة الصحية، سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم.

وقالت المنظمة في بيان إن "الفريق الدولي الذي يسعى الى فهم مصدر الفيروس الذي يتسبب بكوفيد-19 والذي ينهي زيارته لمدينة ووهان في الصين التي استمرت أربعة أسابيع، سيعقد مؤتمراً صحافيا مع زملائه الصينيين" عصر اليوم الثلاثاء.

وفي حين أعلنت المنظّمة في بيانها أنّ المؤتمر الصحافي سيعقد في الساعة 16,00 (8,00 ت غ)، قالت وزارة الخارجية الصينية لاحقاً إنّ المؤتمر سيعقد في الواقع في الساعة 15,30 (07,30 ت غ).

وسجّلت في ووهان الاصابات الاولى بكوفيد-19 في ديسمبر 2019. ومذاك، اسفر الوباء عن وفاة أكثر من 2,3 مليون شخص في العالم.

وبعد انتهاء الحجر الصحي الذي التزموه طوال 14 يومًا، زار خبراء منظمة الصحة العالمية عددًا من المواقع البارزة التي لها صلة بمنشأ الفيروس، بما في ذلك سوق للمأكولات البحرية حيث سُجلت أولى الإصابات.

وكانت زيارة معهد ووهان للفيروسات من أبرز المهام على جدول أعمال الخبراء.



