وفاة أول عضو في الكونجرس الأميركي بكورونا

توفي النائب الأميركي الجمهوري رون رايت عن 67 عاماً جراء كوفيد-19، كما أعلن مكتبه الإثنين، ليصبح بذلك أول عضو في الكونجرس يذهب ضحية فيروس كورونا.

ورايت نائب عن تكساس وقد توفي الأحد. وقال مكتبه في بيان "في الأسبوعين الماضيين نقل رون وزوجته سوزان الى المستشفى" في دالاس "بعد الاصابة بكوفيد-19".

واضافوا ان رايت كان يعالج لاصابته بالسرطان "في السنوات الماضية".

ونعى الرئيس جو بايدن النائب الراحل.

وقال بايدن الذي جعل من مكافحة الجائحة الأولوية الأولى لرئاسته إنّه يأسف لرحيل "هذا المقاتل الذي حارب بشجاعة ضدّ كلّ من السرطان وكوفيد-19".

وأضاف الرئيس الديموقراطي الذي فُجع في 2015 برحيل نجله البكر بو بسرطان الدماغ إنّ الولايات المتحدة "تواصل العمل بلا كلل كل يوم لهزيمة (هذين المرضين) إحياءً لذكرى كلّ الذين فقدناهم".

وكان رايت أعلن في 21 يناير أنه مصاب بفيروس كورونا "بعد ان خالط شخصاً مصاباً بكوفيد-19".

واضاف يومها في بيان "اشعر بعوارض طفيفة وعموما انني في وضع صحي جيد وساواصل العمل من المنزل هذا الاسبوع" داعيا الى احترام توجيهات السلطات الصحية الاميركية لمكافحة تفشي الفيروس.

وأصبح رايت بذلك أول عضو في الكونجرس (435 عضواً في مجلس النواب و100 عضو في مجلس الشيوخ) يتوفى جرّاء كوفيد-19.

وكان لوك ليتلو الذي انتخب عضوا في مجلس النواب عن لويزيانا في تشرين الثاني/نوفمبر، توفي عن 41 عاماً بكوفيد-19 في ديسمبر. لكنّ ليتلو لم يكن قد أصبح رسمياً نائباً إذ إنّ ولايته كانت ستبدأ في مطلع يناير.

والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أعلى عدد وفيات بكوفيد-19 في العالم مع أكثر من 460 ألف وفاة.



