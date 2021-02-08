مصر والأردن: ضرورة وقف التدخلات الأجنبية بالدول العربية

القاهرة (الاتحاد)

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالقاهرة، أمس، حيث أكدا ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في الدول العربية، وإعلاء الحلول السياسية لأزمات المنطقة كافة، بما يدفع باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار، ويصون مقدرات الشعوب.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن اللقاء تطرق إلى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية حول فلسطين، والذي عقد بمبادرة مصرية أردنية، من أجل التأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.

ويأتي ذلك في إطار الزخم المتولد عن الاجتماعات المتتالية بمشاركة مصر والأردن، سواء في الإطار الرباعي مع فرنسا وألمانيا، أو الاجتماع الثلاثي مع وزير خارجية فلسطين في القاهرة.