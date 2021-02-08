ترامب ارتكب «انتهاكاً للدستور هو الأخطر على الإطلاق»

اعتبر النواب الديموقراطيون الذين يتولون مهمة الادعاء في محاكمة دونالد ترامب، أن الرئيس السابق ارتكب «انتهاكاً للدستور هو الأخطر الذي يرتكبه رئيس أميركي» عبر «تحريض» أنصاره على مهاجمة الكابيتول.

وأكدوا في مرافعة مكتوبة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن «جهوده للتهرب من مسؤوليته غير مجدية»، في إشارة إلى طلب محامي ترامب في وقت سابق العدول عن محاكمته، مشددين على أن «الأدلة» ضده «دامغة».