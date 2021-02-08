واشنطن تطالب «الحوثيين» بوقف فوري للهجمات

الرياض، عدن (الاتحاد، وكالات)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، هي الخامسة من نوعها، خلال 24 ساعة. في وقت تواصلت فيه الإدانات والاستنكارات لهذه الاعتداءات، ودعت الإدارة الأميركية «الحوثيين» إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل المملكة، ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، وقالت إنه حان الوقت الآن لإيجاد نهاية للصراع.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة، تمكنت مساء أمس من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. وكان التحالف تحدث، أمس الأول، عن اعتراض وتدمير أربع طائرات مُسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات صوب جنوب المملكة، وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات.

إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من استمرار هجمات الحوثيين تجاه المملكة. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، في بيان صحفي «الحوثيين»، إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل المملكة، ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني. وقال: «نحث الحوثيين على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث لتحقيق السلام.. حان الوقت الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع».

من جهته، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، أن التلويح الأميركي بإمكانية التراجع عن تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية يرسل إشارات خاطئة للحوثيين وخلفهم إيران بمواصلة نهجها التصعيدي وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الحرب وإحلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث‏.

وأضاف «من المؤسف الحديث عن هكذا توجهات، فيما لا تزال مشاهد صواريخ الحوثي الإيرانية، وهي تستهدف مطار عدن حاضرة في الأدهان، ولا تزال تتساقط على رؤوس المدنيين في مأرب وتعز، وقذائفه وقناصاته تحصد أرواح النساء والأطفال، ومئات السياسيين والناشطين مغيبين في معتقلاته، وطائراته المسيرة تهاجم دول الجوار‏». ونوه بأن هذه الحقائق تؤكد أن إلغاء التصنيف سيساهم في تعقيد الأزمة اليمنية وإطالة أمد الانقلاب، ويفاقم المعاناة الإنسانية، ويجعل السلام بعيداً عن متناول اليمنيين، وسيمثل هدية مجانية لنظام طهران وتعزيز سياساته التخريبية في المنطقة وتهديد المصالح الدولية‏. وأكد أن صدور قرار في هذا الاتجاه سيمثل خيبة أمل كبرى للشعب اليمني.

وأدانت مصر قيام ميليشيات الحوثي بشن عدد من الهجمات باستخدام طائرات مُفخخة من دون طيار باتجاه أراضي السعودية. وأكدت في بيان لوزارة الخارجية، وقوفها إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، معربة عن استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تُمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقاً لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأدانت الحكومة الأردنية، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أربع طائرات مفخخة دون طيار باتجاه المملكة. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز، وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشيراً إلى أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات دون طيار باتجاه المملكة. وشدد على إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. وجدد وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.