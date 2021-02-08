تنديد باقتحام مبانٍ حكومية في عدن

عدن (وكالات)

ناقش رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، خلال اجتماع في عدن أمس، ضم قيادة وزارة الداخلية وقوات تحالف دعم الشرعية والسلطة المحلية وأمن المحافظة، الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض في الجوانب العسكرية والأمنية، وندد باقتحام مجاميع مسلحة مباني وزارات الخارجية والتربية والتعليم والعدل ومرافق حكومية أخرى، ووصفها بأنها محاولة بائسة لإفشال ما تحقق من نجاحات في اتفاق الرياض واستكمال مسار تطبيق الشق الأمني والعسكري، مؤكداً ضرورة الوقوف بحزم وعدم السماح بتكرار مثل هذه التصرفات، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وعدم الإضرار بأمن واستقرار عدن. كما وجه رئيس الوزراء، باستكمال بناء المؤسسات الأمنية، مؤكداً أن الحكومة ستسخر الإمكانات اللازمة كافة من أجل إنجاح ذلك.