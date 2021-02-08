الارياني: لن نسمح بـ«الهوية الفارسية»

عدن (الاتحاد)

ندد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني بمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طمس الهوية الثقافية واستبدالها بالهوية الفارسية، مؤكداً، خلال لقاء مع قيادة الهيئة العامة للآثار والمتاحف وموظفي فرع «الهيئة» في عدن، أنه لن يتم السماح بذلك، لافتاً إلى أن «الهيئة» لديها مهمة كبيرة يجب أن تقوم بها على أكمل وجه. وأشاد بما تقوم به من جهود للحفاظ على الآثار رغم كل الصعوبات والمعوقات، موجهاً برفع وتيرة العمل بروح الفريق الواحد، ومتابعة قضايا وملفات الآثار بشكل عام، وخاصة ما يتعلق بالآثار المنهوبة والمهربة، وبما يضمن استعادتها والحفاظ عليها.