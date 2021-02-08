أميركا تعلن عودتها لمجلس حقوق الإنسان

جنيف (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها ستعود بصفة مراقب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع سعيها لإصلاح «الكيان المعيب»، الذي انسحبت إدارة دونالد ترامب منه عام 2018 واتهمته بالنفاق.

وأعلن مارك كاسير، القائم بأعمال البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف الأنباء، قبل أن يصدر بيان في واشنطن من وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن: «أعادت إدارة بايدن التزام الولايات المتحدة بسياسة خارجية تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة، ويعتبر الاستخدام الفعال للأدوات المتعددة الأطراف عنصراً مهماً في تلك الرؤية، وفي هذا الصدد، أصدر الرئيس توجيهاته لوزارة الخارجية بإعادة الانخراط فوراً وبقوة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».

وأضاف بلينكن: «ندرك أن مجلس حقوق الإنسان كيان معيب يحتاج إلى إصلاح جدول أعماله وضوابط عضويته واهتماماته، بما في ذلك تركيزه غير الملائم على إسرائيل». وتابع: «انسحابنا في يونيو 2018 لم يشجع على تغير ملموس، بل أحدث فراغاً بقيادة أميركا، وهو ما جعل دولاً ذات جدول أعمال سلطوي تستغله لصالحها».

وأوضح وزير الخارجية أن الولايات المتحدة ستستأنف بالتالي لعب دورها بصفة مراقب «وستتاح لها من خلال هذا الدور فرصة مخاطبة المجلس والمشاركة في المفاوضات والتحالف مع الآخرين لإدراج قرارات».

وأضاف: «نحن مقتنعون تماماً بأنه عندما تشارك الولايات المتحدة بشكل بناء في أعمال المجلس، فإن التغييرات الإيجابية ستكون متاحة».

من جهته، وعد القائم بالأعمال الأميركي بأن الولايات المتحدة ستبذل جهوداً على الصعيد الداخلي، مذكراً بأن جو بايدن وعد بإنهاء العنصرية المنهجية. وكان المجلس انتقد أعمال عنف الشرطة الأميركية ضد المتحدرين من أصول أفريقية.

ورحبت الخارجية السويسرية بعودة واشنطن في تغريدة، واعتبر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جوليان بريثوايت أن الأمم المتحدة ستكون أقوى.

ولا تزال بقية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، أعضاء بالمجلس، الذي تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاءه.

ومنذ الانسحاب، حضر الوفد الأميركي فقط مراجعات لفحص سجلات حقوق الإنسان بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتنطلق الجلسة السنوية الرئيسة للمجلس في 22 فبراير.