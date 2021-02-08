السعودية تغلق عدداً من المساجد بسبب إصابات «كورونا»

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، إغلاق مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم مؤقتاً للتعقيم بعد إصابة عددٍ من الموظفين بفيروس كورونا.

كما قررت أغلاق 10 مساجد في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ومنسوبي المساجد.