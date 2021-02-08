الإمارات تتضامن مع الهند في ضحايا الانهيار الجليدي

عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند إثر الفيضانات التي اجتاحت شمال البلاد، الناجمة عن الانهيار الجليدي في جبال هيمالايا، والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الهندية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.