السعودية تسجل 356 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 370634 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 298 حالة ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 361813 حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 6406 حالات.