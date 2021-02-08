خبراء «الصحة العالمية» يناقشون لقاح «أسترازينيكا» ضد «كورونا»

يجري خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، مباحثات لاتخاذ قرار بشأن توصيات استخدام لقاح أسترازينيكا/أكسفورد ضد فيروس كورونا، بما في ذلك لدى المسنين.

وبدأت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية التي تضم 15 عضواً الاثنين اجتماعاً افتراضياً استثنائياً لمناقشة هذا اللقاح الذي يعطى على جرعتين.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن التوصيات بشأن الفئات التي تستطيع الحصول على اللقاح ستعلن في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولم تسمح الهيئات الناظمة في العديد من الدول الأوروبية باستخدام اللقاح لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، وهي الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بأشكال خطيرة من كوفيد-19.

وستناقش خلال الاجتماع أيضاً الأدلة الحديثة على النسخ الجديدة لفيروس كورونا المثيرة للقلق.

وخلال اجتماع الاثنين، كان من المقرر أن تقدم «أسترازينيكا» عرضاً تقديمياً مدته 25 دقيقة حول بيانات سلامة اللقاح وفعاليته، بالإضافة إلى نتائج المراحل الثلاث للتجارب على البشر، من الجرعات الأولى إلى التجارب الجماعية.

وكانت المجموعة الاستشارية قد أصدرت نصائح حول استخدام لقاحي «فايزر/بايونتيك» و«موديرنا».

وحتى الآن، أجازت منظمة الصحة العالمية الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر» رغم أن العديد من الشركات المصنعة الأخرى بدأت عملية التقييم من بينها «أسترازينيكا» و«موديرنا».

ومن المقرر أن تتلقى حوالى 145 دولة 337,2 مليون جرعة، 336 مليوناً من «أسترازينيكا»، ما يكفي لتحصين 3,3 في المئة من مجموع سكانها بحلول منتصف العام 2021.



