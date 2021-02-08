تشكيل حكومة سودانية جديدة تضم ممثلين للمتمردين

أعلن المجلس السيادي الحاكم في السودان تشكيل حكومة جديدة، اليوم الاثنين، تضم وزراء من مجموعات التمرد والمعارضة تماشياً مع اتفاق السلام الموقع في أكتوبر الماضي.

حل رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك الحكومة لإفساح المجال لتشكيل فريق جديد أكثر شمولاً.

ومن المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة سبعة وزراء من الجماعات المتمردة السابقة ووزيرين من الجيش، بينما ينتمي المتبقون إلى تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يؤدي دوراً رئيسياً في السياسة السودانية.

والأسبوع الماضي، تم تعيين ثلاثة ممثلين عن مجموعات متمردة سابقة في مجلس السيادة الحاكم، وهو هيئة حاكمة ذات أغلبية مدنية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان الذي تولى مهام منصبه بعد أشهر من إطاحة البشير.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء السودان الأحد «مجلس الشركاء توافق على إعلان الحكومة الاثنين والتي سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها».

وأضاف البيان أن المجلس «حدد عقد جلسة الثلاثاء، لاستعراض برنامج الحكومة ليتوافق عليه الجميع، وتوقعه كافة الأطراف لتلتزم به الحكومة الجديدة».

وقعت الحكومة السودانية التي تم حلها اتفاق سلام العام الماضي في جوبا مع عدد كبير من المجموعات التي قاتلت في دارفور.

وشهد دارفور، نزاعاً اندلع في عام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص وشُرد 2,5 مليون آخرون وفق الأمم المتحدة.



