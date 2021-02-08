الولايات المتحدة تعود لمجلس حقوق الإنسان بصفة مراقب

أعلن مصدر دبلوماسي أميركي رفيع المستوى عزم بلاده العودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب، وذلك بعد أكثر من عامين على الغياب.



وقال المبعوث الأميركي مارك كاساير، أمام المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة، في جنيف :"بينما نرى أوجه خلل في المجلس، فإننا ندرك أن هذه الهيئة لديها القدرة على أن تكون منتدى مهما لمن يحاربون الاستبداد والظلم حول العالم".

وهذه هي أحدث خطوة تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتراجع عن خطوات اتخذتها إدارة ترامب للخروج من العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية.

ومنذ تولي بايدن منصبه في يناير، عاودت الولايات المتحدة الانضمام إلى"اتفاق باريس" بشأن حماية المناخ، وأوقف عملية الخروج من منظمة الصحة العالمية.