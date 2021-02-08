روسيا تسجل 16 ألف إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 400 وفاة

سجلت روسيا، اليوم الاثنين، 15916 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 1728 في موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و983 ألفاً و197 حالة.

وأكدت السلطات أيضاً وفاة 407 حالات إضافية لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 77068.