إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 9.5 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، تسجيل 26845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و522 وفاة بسبب كوفيد-19.

وأضافت الوزارة، أنها سجلت حتى الآن تسعة ملايين و524640 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 231534 في ثالث أسوأ تفشي للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند وثاني أكثر حالات وفاة.