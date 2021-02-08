بايدن: من الصعب وصول أميركا لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 بالمئة على الأقل من السكان للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.

وقال بايدن لشبكة (سي.بي.اس) الإخبارية في مقابلة "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية... هذا الصيف صعبة للغاية."

وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.