اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم

القاهرة (الاتحاد)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماعاً طارئاً بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة مصر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، لبحث تعزيز التضامن العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.

ويناقش الاجتماع الوزاري في دورته، غير العادية، التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل جامعة الدول العربية.