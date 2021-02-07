الاتحاد الأوروبي يحذر من مجاعة في اليمن

عدن (وكالات)

أعرب الأتحاد الأوروبي، أمس، عن دعمه الثابت لحكومة وشعب اليمن في ظل مجاعة وشيكة. جاء ذلك في ختام زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير التكتل لدى الجمهورية اليمنية، لمدينة عدن جنوبي البلاد واستمرت يومين.

وضم الوفد سفراء بلجيكا وألمانيا وأيرلندا وفرنسا وهولندا وفنلندا والسويد، ونائب سفير النرويج لدى اليمن. وعقد السفراء اجتماعات مع رئيس الوزراء، معين عبدالملك، ووزراء وممثلين عن المجتمع المدني المحلي، ومنظمات دولية غير حكومية، ووكالات الأمم المتحدة في عدن. وشدد السفراء على أهمية تحسين الظروف المعيشية بشكل ملموس لليمنيين في مختلف أنحاء البلاد، وتشجيع الحكومة على الدفع بجهودها في محاربة الفساد.