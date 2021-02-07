رئيس الحكومة الليبية: انتخابات ديسمبر أساس لإنهاء الفرقة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس الحكومة الليبية المنتخب عبد الحميد دبيبه، أن التوافق على خريطة سياسية جديدة، وإنهاء النزاع إنجاز مهم لكل الليبيين ينهي كل المراحل الانتقالية، ويساهم في إنهاء النزاع القائم في البلاد.

وأكد دبيبه أن الانتخابات الدستورية التي ستعقد في نهاية ديسمبر المقبل هي عامل أساسي للقضاء على التنازع والفرقة، التي أنهكت ودمرت هيكل الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الرقى بليبيا ومعيشة المواطن الليبي، والتأسيس لدولة المستقبل، كما أنه سيكون مستعداً للاستماع للجميع والعمل معهم من أجل الوصول إلى الاستقرار.

وشدد على أنه سيتعاون بإيجابية مع المجلس الرئاسي الجديد، ومؤسسات الدولة السيادية من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، موضحاً أنه سيعمل على دعم دور المرأة ومشاركة الشباب للمساهمة في بناء الدولة من جديد وضخ دماء شبابية جديدة في الحكومة تستطيع أن تحقق إنجازات غير مسبوقة، إضافة إلى أنه سيمنع الإقصاء والتهميش لأي شريحة من شرائح المجتمع، ونبذ خطاب الكراهية والتحريم.

وأكد دبيبه استمراره في بناء مزيد من علاقات التعاون مع دول الجوار الليبي بما يخدم المصلحة الوطنية وإعادة تطوير البلاد، داعياً جميع الدول دون استثناء لتشارك في تحقيق الاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، دعا عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر سعيد، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بقيادة فائز السراج، إلى سرعة تسليم السلطة إلى المجلس الرئاسي الجديد بقيادة محمد المنفي، داعياً لاستغلال كل ساعة فيما تبقى لتحقيق الأهداف والمهام التي أوكلت للسلطة التنفيذية الجديدة، وأهمها الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، شجع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس الوزراء الليبي المنتخب عبدالحميد دبيبه على «تشكيل فريق حكومي مصغر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب الليبي»، مشيراً إلى ضرورة التركيز على أزمة الكهرباء.

وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية، أمس: «إن نورلاند هنأ دبيبه على نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، وشجعه على البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر المقبل»، مؤكداً استعداد واشنطن لمساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي.

وتنص المادة الرابعة من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، والمعلن عنه من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، يتم عبر تقديم رئيس الحكومة الجديد لتشكيلته الوزارية خلال مدة أقصاها 21 يوماً من إقرار الاتفاق إلى مجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة، ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس، وفي حال لم تنل الثقة من البرلمان في أول جلسة يتم عرضها على منتدى الحوار الليبي لمنحها الثقة.

إلى ذلك، كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن أسباب ترشحه لمنصب رئاسة المجلس الرئاسي، مؤكداً أنه رضخ للضغوطات التي مارستها شخصيات وصفها بـ«الوطنية» داخل ملتقى الحوار السياسي، مشيراً إلى دوره في إطلاق مبادرة «السلام» في البلاد.

وأكد صالح، أمس، أن مبادرته نجحت في تثبيت وقف إطلاق النار، وتجميد عائدات النفط، وعدم تغول القوات الأجنبية في ليبيا، وتحركات لإخراج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن عدداً من الأطراف، لم يسمها، طلبت منه عدم تكليف المشير خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش، إلا أنه لم يرضخ، وتمسك بتعيين الأخير كقائد للجيش الوطني.

ماكرون يدعو المنفي لزيارة فرنسا

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، لزيارة العاصمة باريس، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي الليبي. وبحث ماكرون مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في اتصال هاتفي، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتضافر الجهود لمواجهة التحديات المرتقبة، مؤكداً دعم فرنسا وبقوة لعملية السلام في ليبيا.

وفي موسكو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، بحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي تطورات الأزمة، معرباً عن أمله في أن يصبح انتخاب القيادة الانتقالية الجديدة معلماً مهماً على طريق تجاوز الأزمة الحادة. وأشار بوجدانوف بحسب بيان الخارجية الروسية إلى نية موسكو تكثيف وتعزيز التعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وتقاليد الصداقة.