وفاة وزير الخارجية في عهد ريجان جورج شولتز

واشنطن (أ ف ب)

توفي جورج شولتز، وزير الخارجية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريجان وكبير مهندسي الدبلوماسية الأميركية في نهاية الحرب الباردة، عن عمر يناهز مئة عام، حسبما أعلن معهد «هوفر» أمس.

وذكر مركز الأبحاث التابع لجامعة ستانفورد بكاليفورنيا على موقعه الألكتروني: «أحد أكبر الاستراتيجيين في كل العصور، الذي عمل تحت قيادة ثلاثة رؤساء أميركيين، توفي جورج شولتز في 6 فبراير».

وأضاف المعهد، الذي كان الوزير السابق عضواً فيه منذ أكثر من 30 عاماً: «أدى شولتز دوراً رئيساً، مع الرئيس ريجان، لتغيير مجرى التاريخ باستخدام الدبلوماسية لإنهاء الحرب الباردة».

وأوضح «أنه واحد من أميركيين اثنين فقط شغلا أربع حقائب مختلفة في الحكومة الاتحادية»، كونه كان وزيراً للخارجية والخزانة والعمل ومدير الميزانية في البيت الأبيض.

وأشادت وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس بذكرى «رجل الدولة الأميركي العظيم».