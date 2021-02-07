سجلت فرنسا 19175 إصابة مؤكدة جديدة بـ«كوفيد-19»، اليوم الأحد، انخفاضاً من 20586 في اليوم السابق، لتواصل الإصابات التراجع لليوم الرابع على التوالي.
وتعالج المستشفيات حالياً 27694 مريضاً بـ«كوفيد-19»، صعوداً من 27369 في اليوم السابق.
وأظهرت البيانات أن عدد مرضى «كوفيد-19» في وحدات الرعاية الفائقة ارتفع أيضاً إلى 3272 من 3225 في اليوم السابق.
وبلغ إجمالي الوفيات 78965 مقارنة مع 78794 في اليوم السابق.
فرنسا تسجل 19175 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت فرنسا 19175 إصابة مؤكدة جديدة بـ«كوفيد-19»، اليوم الأحد، انخفاضاً من 20586 في اليوم السابق، لتواصل الإصابات التراجع لليوم الرابع على التوالي.
المصدر: رويترز