فرنسا تسجل 19175 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا 19175 إصابة مؤكدة جديدة بـ«كوفيد-19»، اليوم الأحد، انخفاضاً من 20586 في اليوم السابق، لتواصل الإصابات التراجع لليوم الرابع على التوالي.

وتعالج المستشفيات حالياً 27694 مريضاً بـ«كوفيد-19»، صعوداً من 27369 في اليوم السابق.

وأظهرت البيانات أن عدد مرضى «كوفيد-19» في وحدات الرعاية الفائقة ارتفع أيضاً إلى 3272 من 3225 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الوفيات 78965 مقارنة مع 78794 في اليوم السابق.