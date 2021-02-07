«قوات التحالف» تعترض وتدمر طائرة حوثية «مفخخة» ثانية أطلقت تجاه السعودية

أعلنت القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة، وهي ثاني طائرة يتم تدميرها اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.