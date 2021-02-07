بايدن يريد «منافسة قصوى» مع الصين من دون نزاعات

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة بثت اليوم الأحد، أن الخصومة بين الولايات المتحدة والصين ستتخذ شكل «منافسة قصوى» مع تأكيده رغبته لتجنب أي «نزاع» بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وأوضح بايدن أنه لم يتحدث بعد إلى نظيره الصيني شي جينبينج ملاحظاً أنه ليس هناك «أي سبب لعدم الاتصال به».