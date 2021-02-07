أبوالغيط: مجلس التعاون الخليجي لبنة أساسية في الصرح العربي

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد لبنة أساسية في الصرح العربي وركيزة مهمة للعمل المشترك، مشدداً على أن نجاح مجلس التعاون إضافة للجامعة العربية دون شك.

جاء ذلك في بيان وزعته الجامعة، اليوم الأحد، عقب لقاء أمينها العام أحمد أبوالغيط، اليوم بمقر الأمانة العامة، الدكتور نايف مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار زيارته للقاهرة.

وأوضح البيان، أن اللقاء تناول مجمل التطورات العربية والتحديات التي تواجه المنطقة على الصعد كافة، خاصة في ضوء التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفاً للتعاون والتنسيق على المستوى العربي، منوهاً بأن الطرفين تباحثا حول كيفية التحرك عملياً من أجل تعزيز التنسيق بين الجامعة العربية ومجلس التعاون، من خلال تبادل الخبرات وتكثيف المباحثات المشتركة حول مختلف القضايا والملفات.

من ناجية أخرى، أشار البيان إلى أن أبو الغيط التقى، صباح اليوم، فؤاد حسين وزير خارجية العراق وتباحثا بشأن مختلف القضايا العربية، وتبادلا وجهات النظر بشأن مواقف الإدارة الأميركية الجديدة حيال المنطقة.

كما التقى الأمين العام للجامعة شربل وهبة وزير الخارجية والمغتربين للبنان وتبادلا وجهات النظر في شأن آخر تطورات الأزمة اللبنانية.

تأتي زيارة الوزيرين للقاهرة في ضوء انعقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية غداً الاثنين من أجل دعم القضية الفلسطينية.



