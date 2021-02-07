مصر تؤكد موقفها الثابت الداعم لليمن ووحدته وسلامة أراضيه





أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها.. وقال، إن الحل السياسي السبيل الأمثل لتسوية الأزمة في اليمن استناداً إلى المرجعيات المتفق عليها، لاسيما المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2216.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، بالقاهرة الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري أعرب عن مساندة مصر لمساعي الحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودفع مسار التنمية في البلاد، وحرصها على تعزيز العلاقات مع اليمن والبناء على مخرجات الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء اليمني إلى القاهرة في يوليو الماضي.

وشدد وزير الخارجية المصري على رفض مصر التام لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

من جانبه، أكد وزير خارجية اليمن عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن اهتمام حكومة بلاده بدفع أوجه التعاون الثنائي مع مصر خلال الفترة المقبلة في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في تدريب الكوادر اليمنية، فضلاً عن التطلع إلى عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري.

وأعرب الوزير اليمني عن تقديره لموقف مصر من الأزمة في بلاده ولما تقدمه من دعم للحكومة اليمنية والجالية اليمنية المقيمة في مصر.



