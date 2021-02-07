تعليق الرحلات المحلية في ألمانيا بسبب سوء الأحوال الجوية



علقت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) رحلاتها المحلية باستثناء بعض الرحلات القليلة في منطقة وستفاليا غربي البلاد بسبب هطول الجليد.

وذكرت الشركة، اليوم الأحد، أن غالبية رحلاتها المحلية بالإضافة إلى العديد من خطوط القطارات السريعة ستتوقف بسبب ظروف الطقس حتى إشعار آخر.

ونوهت الشركة أيضاً بحدوث اضطرابات في الأسلاك العلوية في الخطوط الرابطة بين دويسبورج وكريفيلد، وهاجن وفوبرتال وفيتن وهاجن، بالإضافة إلى الخط الرابط بين دويسبورج وإيسن.

وذكرت الشركة، أنه لن تكون هناك رحلات متاحة على الخطوط المذكورة في الوقت الراهن، فضلاً عن وجود تأخيرات وإلغاءات لرحلات أخرى.

وأضافت الشركة: «حتى الآن، ليس لدينا معلومات عن مدة هذه الأعطال».

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق من اليوم عن إلغاء بعض رحلات القطارات المجدولة، وسط تساقط أولي للثلوج في غرب ألمانيا في وقت مبكر من اليوم مع استعداد البلاد لعواصف ثلجية وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وكانت طواقم الطوارئ على أهبة الاستعداد في عطلة نهاية الأسبوع حيث أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرات قصوى في عدة أجزاء من البلاد.



