الصين تسلم كمبوديا 600 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم»



سلمت الصين 600 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم ضد فيروس كورونا لحليفتها كمبوديا، اليوم الأحد، رغم القلق بإزاء فعاليته مقارنة بلقاحات أخرى.

وأعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الشهر الماضي أن الصين ستهب المملكة مليون جرعة من اللقاح.

ورحب المسؤول الأحد بأول شحنة وصلت إلى مطار بنوم بنه الدولي، لكن لم يعلن موعد وصول بقية الجرعات.

وقال رئيس الوزراء خلال تسلم الشحنة في المطار إن «الحكومة الكمبودية ممتنة للحكومة الصينية».

وكان هون سين (68 عاماً)، أحد المسؤولين الأطول حكماً في العالم، يعتزم تلقي أول جرعة من اللقاح لكنه تراجع عن ذلك بعد إعلان تخصيصه لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً.

وستعطى الأولوية في التطعيم للطاقم الطبي العامل في خط الدفاع الأول والأساتذة والجنود والحراس الشخصيين لرئيس الوزراء والمسؤولين المحيطين بالملك، وفق سين.

وتطمح كمبوديا إلى تلقيح 10 ملايين شخص على الأقل من إجمالي 16 مليون نسمة، باستعمال لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين إضافة إلى أسترازينيكا البريطاني السويدي.



